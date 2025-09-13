Mitglieder der AfD-Fraktion übernehmen Vorsitze in Parlamentariergruppen
In der folgenden Pressemitteilung der AfD-Fraktion im deutschen Bundestag erklärt die Partei folgendes:
Folgende Abgeordnete der AfD-Bundestagsfraktion sind zu Vorsitzenden von Parlamentariergruppen des deutschen Bundestags bestimmt worden:
- Karsten Hilse (Deutsch-Spanische Parlamentariergruppe)
- Jan Wenzel Schmidt (Deutsch-Italienische Parlamentariergruppe)
- Raimond Scheirich (Parlamentariergruppe Bulgarien-Moldau-Rumänien)
- Martin Hess (Deutsch-Österreichische Parlamentariergruppe)
- Robin Jünger (Parlamentariergruppe Malta-Zypern)
- Dirk Brandes (Parlamentariergruppe Slowakei-Tschechien-Ungarn)
- Rainer Rothfuß (Deutsch-Brasilianische Parlamentariergruppe)
- Stefan Keuter (Parlamentariergruppe Cono Sur-Staaten)
- Peter Felser (Deutsch-Chinesische Parlamentariergruppe)
- Markus Frohnmaier (Deutsch-Indische Parlamentariergruppe)
- Malte Kaufmann (Parlamentariergruppe ASEAN)
Quelle: AfD Deutschland
