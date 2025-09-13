Mitglieder der AfD-Fraktion übernehmen Vorsitze in Parlamentariergruppen

In der folgenden Pressemitteilung der AfD-Fraktion im deutschen Bundestag erklärt die Partei folgendes:

Folgende Abgeordnete der AfD-Bundestagsfraktion sind zu Vorsitzenden von Parlamentariergruppen des deutschen Bundestags bestimmt worden: Karsten Hilse (Deutsch-Spanische Parlamentariergruppe) Jan Wenzel Schmidt (Deutsch-Italienische Parlamentariergruppe) Raimond Scheirich (Parlamentariergruppe Bulgarien-Moldau-Rumänien) Martin Hess (Deutsch-Österreichische Parlamentariergruppe) Robin Jünger (Parlamentariergruppe Malta-Zypern) Dirk Brandes (Parlamentariergruppe Slowakei-Tschechien-Ungarn) Rainer Rothfuß (Deutsch-Brasilianische Parlamentariergruppe) Stefan Keuter (Parlamentariergruppe Cono Sur-Staaten) Peter Felser (Deutsch-Chinesische Parlamentariergruppe) Markus Frohnmaier (Deutsch-Indische Parlamentariergruppe) Malte Kaufmann (Parlamentariergruppe ASEAN) Quelle: AfD Deutschland