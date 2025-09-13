Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Mitglieder der AfD-Fraktion übernehmen Vorsitze in Parlamentariergruppen

Freigeschaltet am 13.09.2025 um 10:24 durch Sanjo Babić
AfD Fraktion im Parlament (2025) Bild: AfD Deutschland
AfD Fraktion im Parlament (2025) Bild: AfD Deutschland

In der folgenden Pressemitteilung der AfD-Fraktion im deutschen Bundestag erklärt die Partei folgendes:

Folgende Abgeordnete der AfD-Bundestagsfraktion sind zu Vorsitzenden von Parlamentariergruppen des deutschen Bundestags bestimmt worden:

  • Karsten Hilse (Deutsch-Spanische Parlamentariergruppe)
  • Jan Wenzel Schmidt (Deutsch-Italienische Parlamentariergruppe)
  • Raimond Scheirich (Parlamentariergruppe Bulgarien-Moldau-Rumänien)
  • Martin Hess (Deutsch-Österreichische Parlamentariergruppe)
  • Robin Jünger (Parlamentariergruppe Malta-Zypern)
  • Dirk Brandes (Parlamentariergruppe Slowakei-Tschechien-Ungarn)
  • Rainer Rothfuß (Deutsch-Brasilianische Parlamentariergruppe)
  • Stefan Keuter (Parlamentariergruppe Cono Sur-Staaten)
  • Peter Felser (Deutsch-Chinesische Parlamentariergruppe)
  • Markus Frohnmaier (Deutsch-Indische Parlamentariergruppe)
  • Malte Kaufmann (Parlamentariergruppe ASEAN)

Quelle: AfD Deutschland

