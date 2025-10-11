Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Bürgergeld-Sanktionen? „Kaum Effekt!“, sagt Experte

Bürgergeld-Sanktionen? „Kaum Effekt!“, sagt Experte

Freigeschaltet am 11.10.2025 um 09:15 durch Sanjo Babić
(Symbolbild)
(Symbolbild)

Bild: Unbekannt / Eigenes Werk

Der Deutschland-Kurier beruft sich auf einen Experten, der die geplanten Bürgergeld-Sanktionen für weitgehend wirkungslos hält. Laut DK seien Einsparungen minimal und Verwaltungskosten hoch. Die Politik solle stärker auf Qualifizierung und Vermittlung setzen.

Die Analyse argumentiert, dass ein Teil der Sanktionierten ohnehin kurzzeitig von Leistungen ausgeschlossen sei und der Nettospareffekt überschätzt werde. Zudem entstünden Folgekosten durch Widersprüche, Klagen und Beratungsaufwand. Sozialforschung zeige bessere Ergebnisse bei Coaching und stabiler Betreuung.

Gegner der Reform sehen sich bestätigt; Befürworter halten entgegen, ohne Mitwirkungspflichten funktioniere Aktivierung nicht. Entscheidend sind messbare Ziele und unabhängige Evaluation. Ob das Gesetz angepasst wird, liegt bei den Fraktionen.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte stopft in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige