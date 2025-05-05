Kanzler Merz (CDU) kündigt Reformschritte bei der Rente an

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat nach BILD-Angaben Eckpunkte für eine Rentenreform präsentiert. Diskutiert werden u. a. Anreize für längeres Arbeiten und Stabilitätsziele.

Nach derzeitigen Überlegungen sollen Beitragszahler länger im Erwerbsleben bleiben können, ohne Nachteile zu erleiden. Gleichzeitig steht die finanzielle Stabilität der Kassen im Fokus. Opposition und Sozialverbände verlangen belastbare Zahlen und Sozialausgleich.

Die Koalition will die Eckpunkte nun mit Ländern und Sozialpartnern beraten. Konkrete Gesetzentwürfe werden in den kommenden Monaten erwartet.

Quelle: ExtremNews