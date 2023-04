Grüne dringen auf Einführung von Bildungszeit

Der arbeitsmarkt- und sozialpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Frank Bsirske, hat die FDP aufgefordert, die Blockade bei der Einführung einer Bildungszeit aufzugeben. Die Bildungszeit müsse in dieser Legislaturperiode umgesetzt werden, sagte der Grünen-Politiker dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

Die Einführung sei im Koalitionsvertrag vereinbart worden. "Daran müssen sich alle Koalitionspartner halten." Der frühere Vorsitzende der Gewerkschaft Verdi mahnte: "Wenn wir das Problem des Fachkräftemangels lösen wollen, müssen wir die weitere Qualifizierung der Beschäftigten ermöglichen: Mithilfe der bezahlten Bildungszeit können Arbeitnehmer für bis zu einem Jahr eine Weiterbildung machen und dabei von der Bundesagentur für Arbeit finanziell unterstützt werden."



Die Bildungszeit sei in Österreich ein Erfolgsmodell, so Bsirske. Am Freitag berät der Bundestag in erster Lesung über das Weiterbildungsgesetz der Bundesregierung. Die ursprünglich geplante Einführung einer Bildungszeit ist wegen finanzieller Vorbehalte des FDP-geführten Finanzministeriums nicht im Entwurf enthalten.

Quelle: dts Nachrichtenagentur