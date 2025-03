Grünen-Politiker Kellner rügt CDU-Mann Bareiß für Nord-Stream-Idee

Der Grünen-Politiker Michael Kellner, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, kritisiert den CDU-Bundestagsabgeordneten Thomas Bareiß scharf für seinen Vorstoß zur Wiederinbetriebnahme von Nord Stream 2.

"Herr Bareiß ist Abgeordneter im Deutschen Bundestag und nicht in der russischen Duma oder im amerikanischen Kongress", sagte Kellner dem Nachrichtenportal T-Online. "Das scheint er zu vergessen."



"Es liegt im deutschen Interesse, sich von Energielieferungen aus Russland unabhängig zu machen und wichtige Energieinfrastruktur in den eigenen Händen zu halten", sagte Kellner weiter.



Bareiß hatte vor einigen Tagen auf der Plattform "Linked In" geschrieben, wenn Frieden zwischen Russland und der Ukraine herrsche, würden sich die Beziehungen normalisieren. Dann könne "natürlich" auch wieder Gas fließen. Sicher finde das russische Gas schnell Abnehmer in Europa.

Quelle: dts Nachrichtenagentur