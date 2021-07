Berlins größte Boulevardzeitung eröffnet das "B.Z.-Wahl-Lokal"

Am 26. September wird in Berlin nicht nur der Bundestag neu gewählt, sondern auch über das Abgeordnetenhaus und die zwölf Bezirksverordnetenversammlungen entschieden. Dazu stimmen die Berlinerinnen und Berliner über einen Volksentscheid ab.

Damit das Kreuzchen nicht zum Kreuz wird, öffnet die B.Z., Berlins größte Boulevardzeitung, für die Berliner Bürger das "B.Z.-Wahl-Lokal". B.Z.-Chefkolumnist Gunnar Schupelius will wissen, wie die Stimmung in den Kiezen ist und diskutiert mit Politikern und Bürgerinnen und Bürgern über Berlins wichtigste Themen. An zwölf Donnerstagen schwingt er sich aufs Rad und tourt mit dem mobilen B.Z.-Wahl-Lokal durch alle zwölf Berliner Bezirke.

Das B.Z.-Wahl-Lokal startet heute am 8. Juli um 11 Uhr in Charlottenburg-Wilmersdorf auf dem Breitscheidplatz. Vor Ort sind die politischen Kandidaten Heike Schmitt-Schmelz (SPD), Jana Brix (Die Grünen), Judith Stückler (CDU), Franziska Becker (SPD) sowie Klaus-Dieter Gröhler (CDU).

Jeden Montag kündigt die B.Z. an, wo das Wahl-Lokal seinen Stopp einlegt und welche Politiker vor Ort sein werden. Die Bürgerinnen und Bürger können vorab unter [email protected] ihre Fragen an die Kandidaten, Themen und Anregungen schicken und außerdem mitdiskutieren. Jeden Freitag berichtet die B.Z. in der Zeitung und auf BZ.de, was die Wählerinnen und Wähler bei dem "B.Z.-Wahl-Lokal" in dem Bezirk bewegt hat.

Quelle: B.Z. (ots)