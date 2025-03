Holetschek fordert Einrichtung einer Pflege-Expertenkommission

Der CSU-Fraktionschef im bayerischen Landtag, Klaus Holetschek, hat die nächste Bundesregierung angesichts des schwarz-roten Sondierungsergebnisses zur Einrichtung einer Pflege-Expertenkommission aufgefordert.

"Es ist gut, dass die neue Regierung eine große Pflegereform plant. Wichtig ist, dass wir die Pflegeversicherung erst mal stabilisieren durch die zumindest teilweise Übernahme der versicherungsfremden Leistungen, die Vereinfachung der Budgets und weniger Bürokratie", sagte der frühere Landesgesundheitsminister dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".



"In Bezug auf die Sozialversicherungssysteme ist es grundsätzlich zentral, dass ein seriöser Kassensturz gemacht wird", so Holetschek. "Dann sollten wir eine Kommission zur Pflege mit vielen Praktikern einrichten, um uns die Freiheit zu ermöglichen, in alle Richtungen offen zu denken. Da müssen auch die pflegenden Angehörigen ein wichtiger Teil von sein."

Quelle: dts Nachrichtenagentur