AfD: Erholung in Freibädern: Nur mit Abschiebungen!

Eigentlich sollte ein Schwimmbad vor allem eines sein: Ein Ort der Erholung für Jung und Alt, wo wir mit unseren Familien und Kindern ungestört das schöne Wetter genießen können, wo wir ein Eis essen oder ein Buch lesen können. Doch der tägliche Blick in die Zeitungsmeldungen zeigt leider, dass Freibäder vielfach zu einem Ort der Angst geworden sind: Massenschlägereien, Messer-Angriffe, sexuelle Belästigungen. Können wir noch bedenkenlos das Freibad-Ticket für unsere Liebsten lösen, oder ist das Risiko zu groß? Wo sind wir hingeraten, wenn wir diese Frage schon stellen müssen? Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Leider macht man sich seitens mancher Politiker und Polizeifunktionäre offenbar kaum Gedanken darüber, wie das bei den Familien ankommt, die sich solche Fragen niemals stellen wollten. Stattdessen redet die Gewerkschaft der Polizei nun um den Elefanten im Zimmer herum und fordert Videoüberwachung und strengere Einlasskontrollen. Das Wort „Abschiebungen“ wird panisch gemieden. Aber was ist das für ein Deutschland – und was ist das für eine Freizeit-Entspannung mit der Familie –, wenn man nur noch unter den Augen einer Überwachungskamera das kühle Nass genießen kann?

Am selben Tag geht die Meldung durch die Presse, dass sich die Zahl der illegalen Einreisen nach Deutschland mehr als verdoppelt hat. Die Bundespolizei stellte in den ersten fünf Monaten des Jahres 7388 unerlaubte Einreisen fest, im Vorjahreszeitraum waren es 3043 Fälle. Es liegt auf Hand, dass sich damit nicht nur am Beckenrand die Gefahr unmittelbar vergrößert. Dieses Problem müssten die Gewerkschaft der Polizei und insbesondere die Bundesregierung vordringlich angehen, anstatt Ablenkungs- und Symptomdiskussionen über Videoüberwachung zu führen.