AfD: Inkompetent und abgehoben: Ricarda Lang hat keine Ahnung von Durchschnittsrenten!

Diese Szene war bezeichnend für die Inkompetenz und Abgehobenheit der grünen Blase: Grünen-Chefin Ricarda Lang hatte gestern bei Markus Lanz keine Ahnung, wie hoch eine durchschnittliche Rente in Deutschland ist. Sie habe „tatsächlich keine konkrete“ Idee, stammelte Lang. Und verschätzte sich dann grob: Nicht bei 2.000 Euro, sondern leider nur bei 1.543 Euro liegt die Durchschnittsrente in Deutschland. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Aber das kann man auch nicht wissen, wenn man sich tagtäglich lieber darum kümmert, unser Steuergeld für Fahrradwege in Peru oder LED-Lampen in marokkanischen Moscheen zu verschleudern. Im Gegensatz zu den Grünen hat die AfD hochkompetentes Führungspersonal statt gescheiterter Biografien aufzubieten!"

Quelle: AfD Deutschland