Axel Milberg: "Ein Filmtod ist gut angelegtes Geld" Schauspieler plaudert über Ende seines "Tatort"-Kommissars

Axel Milberg (68), scheidender "Tatort"-Darsteller, scherzt über das mögliche Ende seines Kieler Kommissars Borowski: "Ein Filmtod ist gut angelegtes Geld", sagte der Schauspieler der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ) "Weil der Kostenverursacher danach für immer weg ist."

Milberg schilderte Schlussszenen, die er für seine Figur vorgeschlagen hatte: "Eine Idee war, dass Borowski zu seiner Abschlussfeier nicht erscheint. Alle wundern sich und machen schon mal die Flaschen auf. Im Hintergrund wischt eine Putzfrau den Flur nass auf, und nur der Zuschauer entdeckt, dass das Borowski ist, der sich verkleidet hat und lauscht: Was reden die Kollegen über mich?"

Eine andere Idee sei eine Büroparty gewesen, für die "jemand einen Dia-Vortrag mit meinen Lieblingsmördern vorbereitet. Bei einem besonders üblen könnte das Dia stecken bleiben und im Licht des Projektors verbrennen". Als emotionales Schlussbild hatte Milberg eine Segeltour in Richtung Skandinavien vorschlagen - auf der Borowski sich zuletzt mit einer unbekannten Frau an Bord zeigt.

Auch einen blutigen Filmtod beschreibt Milberg als attraktives Ende für Borowski, selbst wenn, wie der Schauspieler augenzwinkernd ergänzte, solche Ideen das Produktionsbudget strapazierten: "Sprengungen, große Krater, zusammenstürzende Häuser, viel Special Effects. Die hätten dann doch was gekostet. Also hat es auch, ähm, okay."

Milberg zog eine positive Bilanz seiner 44 Einsätze am "Tatort" Kiel. Kritisch sah er allerdings Versuche der Lokalpolitik, die ARD-Reihe für die eigenen Zwecke einzuspannen: "Manchmal gab es Beschwerden von Lokalpolitikern, die meinten, dass wir mehr für Kiel werben sollten - als Investitionsstandort und als Reiseziel. Das ist ja nun wirklich nicht Aufgabe von Krimis", erinnerte sich Milberg. "Der NDR hat wirklich mal gesagt: Wir drehen im Mai! Jetzt müssen wir auch mal zeigen, wie schön Schleswig-Holstein ist - Rapsfelder, Ostsee, blauer Himmel! Und dann hat die Geschichte in der Kanalisation gespielt. Ein einziges Mal klappe ich einen Gullideckel hoch und hinten sieht man dann den Raps vor blauer Ostsee."

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)