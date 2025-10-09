SPD-Generalsekretär Klüssendorf warnt vor Drohnen-Abschuss und „Angstmaschinerie“

Der Generalsekretär der SPD, Tim Klüssendorf, warnt vor dem vorschnellen Abschuss von Drohnen und vor einer "Angstmaschinerie" bei der Drohnen-Abwehr. "Das wird, glaube ich, nicht dem gerecht, was momentan da passiert", sagte Klüssendorf in der ARD-Talksendung "maischberger".

Der SPD-Politiker kritisierte "diese Angstmaschinerie, mit der wir gerade konfrontiert sind und dem, was auch teilweise an Orientierungslosigkeit da ist. Da ist niemandem gedient." Er habe den Eindruck, dass "Schreckensszenarien ausgemalt werden."

Klüssendorf plädierte dafür, "die Dinge erstmal einzuordnen“ und zunächst zu klären, "welche Drohnen sind das eigentlich". Er halte es für wichtig "genau darüber zu diskutieren, was passiert da. Was haben wir dort auch aufgenommen?". Da komme man "schnell zu dem Ergebnis, dass ein Abschuss weder ökonomisch noch verteidigungspolitisch sinnvoll ist“, sagte Klüssendorf bei "maischberger".

Quelle: ARD Das Erste (ots)