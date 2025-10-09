Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik SPD-Generalsekretär Klüssendorf warnt vor Drohnen-Abschuss und „Angstmaschinerie“

SPD-Generalsekretär Klüssendorf warnt vor Drohnen-Abschuss und „Angstmaschinerie“

Freigeschaltet am 09.10.2025 um 06:30 durch Sanjo Babić
Bild: ARD Das Erste Fotograf: © WDR/Oliver Ziebe
Bild: ARD Das Erste Fotograf: © WDR/Oliver Ziebe

Der Generalsekretär der SPD, Tim Klüssendorf, warnt vor dem vorschnellen Abschuss von Drohnen und vor einer "Angstmaschinerie" bei der Drohnen-Abwehr. "Das wird, glaube ich, nicht dem gerecht, was momentan da passiert", sagte Klüssendorf in der ARD-Talksendung "maischberger".

Der SPD-Politiker kritisierte "diese Angstmaschinerie, mit der wir gerade konfrontiert sind und dem, was auch teilweise an Orientierungslosigkeit da ist. Da ist niemandem gedient." Er habe den Eindruck, dass "Schreckensszenarien ausgemalt werden."

Klüssendorf plädierte dafür, "die Dinge erstmal einzuordnen“ und zunächst zu klären, "welche Drohnen sind das eigentlich". Er halte es für wichtig "genau darüber zu diskutieren, was passiert da. Was haben wir dort auch aufgenommen?". Da komme man "schnell zu dem Ergebnis, dass ein Abschuss weder ökonomisch noch verteidigungspolitisch sinnvoll ist“, sagte Klüssendorf bei "maischberger".

Quelle: ARD Das Erste (ots)

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte bach in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige