DIW-Chef Fratzscher fordert verpflichtendes Dienstjahr für Rentner

Freigeschaltet am 22.08.2025 um 10:27 durch Sanjo Babić
„Erlaß über die Bildung des deutschen Volkssturms“ an Berliner Litfaßsäule, 1944 (Symbolbild)
„Erlaß über die Bildung des deutschen Volkssturms“ an Berliner Litfaßsäule, 1944 (Symbolbild)

Foto: Fotograf
Lizenz: CC BY-SA 3.0 de
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, fordert eine andere Lastenverteilung in der Gesellschaft zwischen Jung und Alt. "Wir sollten ein verpflichtendes soziales Jahr für alle Rentnerinnen und Rentner einführen", sagte Fratzscher dem "Spiegel".

Die ältere Generation müsse sich gesellschaftlich "stärker einbringen, beispielsweise im Sozialbereich, aber auch bei der Verteidigung". Die Bundeswehr würde dann von den technischen Fähigkeiten vieler Rentner profitieren. "Warum sollten wir die nicht nutzen, gerade von Leuten, die früher bei der Bundeswehr ausgebildet wurden", so Fratzscher.

Ihn störe an den aktuellen Diskussionen über eine Wiedereinführung der Wehrpflicht für junge Erwachsene, "dass wir die Lösung unserer Probleme häufig schematisch den Jungen aufbürden". Die jungen Generationen seien aber bereits stark durch steigende Sozialabgaben und die Folgen des Klimawandels belastet. "Wir brauchen mehr Solidarität der Alten mit den Jungen", so Fratzscher. Nötig sei die Verhandlung eines "neuen Generationenvertrags" für Deutschland.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

