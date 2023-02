10 Jahre AfD – mit Alice Weidel, Tino Chrupalla und Alexander Gauland!

Vor genau 10 Jahren wurde die AfD in Oberursel bei Frankfurt gegründet. Benötigt wurde damals lediglich ein Raum, der rund ein Dutzend Parteigründer fasste – inzwischen ist die Alternative für Deutschland auf 30.000 Mitglieder angewachsen. In unserer Jubiläumsveranstaltung blicken wir zurück auf eine Erfolgsgeschichte, die uns in den vergangenen 10 Jahren durch viele Höhen und Tiefen geführt hat. Dies schreibt die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Und die, vor allem angesichts der aktuellen politischen Entwicklung im Land, deutlich macht, welch große Bedeutung die AfD in unserer Demokratie inzwischen hat. Wir wollen aber nicht nur zurückblicken, sondern auch in die Zukunft. Denn mit politischer und parlamentarischer Erfahrung aus einem ganzen Jahrzehnt ist für uns klar: Wir sind bereit für mehr!" Hier zum Livestream:

Quelle: AfD Deutschland