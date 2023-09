Mannes: Rezession: Deutschland braucht Soziale Marktwirtschaft statt Energiewende und Technologiefeindschaft

Aktuell schrumpft die deutsche Wirtschaft noch stärker als bislang befürchtet. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute prognostizieren für das laufende Jahr einen Rückgang von 0,6 Prozent. Bisher waren sie noch von einem Wachstum von 0,3 Prozent ausgegangen.

Der stellvertretende Vorsitzende, industrie- und energiepolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Gerd Mannes, erklärt dazu folgendes: „Sämtliche Nachbarstaaten haben sich von der Corona-Krise erholt, nur Deutschland liegt weiterhin am Boden. Die Bundesregierung treibt unser Land sogar noch tiefer in die Rezession. Der Ausstieg aus der Kernkraft, die hohen Energiepreise infolge der irrsinnigen Energiewende und Habecks Heizungs-Hammer belasten Unternehmen und Verbraucher. Noch immer ist die allgemeine Inflation hoch – sie wird dieses Jahr voraussichtlich 6,1 Prozent betragen.

Wir müssen die linksgrüne Kommandowirtschaft beenden und zur Sozialen Marktwirtschaft zurückkehren. Unser Land braucht einen intelligenten Mix aus Kohle, Gas, Kernkraft und erneuerbaren Energien. Die dringend nötige Wende gibt es nur mit einer starken AfD!

Franz Bergmüller, ebenfalls stellvertretender Vorsitzender sowie wirtschafts- und baupolitischer Sprecher der AfD-Fraktion, stimmt ihm zu: „Besonders schlecht geht es der Bauwirtschaft. Die gestiegenen Finanzierungskosten, hohe Steuern und unzählige Vorschriften lähmen den Wohnungsbau. Gleichzeitig wandern hunderttausende Menschen ein. Wohnraum ist für immer mehr Menschen kaum noch bezahlbar, obwohl sie jeden Tag hart arbeiten. Ein Großteil der Migranten ist nicht in den Arbeitsmarkt vermittelbar, so dass die Arbeitslosigkeit steigt, während der Personalmangel in allen Branchen zunimmt. Die Schere zwischen immer weniger Leistungsträgern und immer mehr Leistungsempfängern klafft weiter auseinander.

Nur die AfD hat die richtigen Konzepte, um Deutschland und Bayern aus der Krise zu führen: Bürokratieabbau, Steuersenkungen und einen Stopp der illegalen Migration.“

Quelle: AfD Deutschland