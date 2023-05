Merz sieht Selenskyj-Besuch auch als Auftrag für Scholz

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz sieht im Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Deutschland und der Verleihung des Karlspreises an den Ukrainer auch einen Auftrag an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

Selenskyj habe in Aachen eine starke Botschaft gesendet, sagte Merz der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe). "Und eine klare Aufforderung an den Bundeskanzler: Die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen", so Merz. Zudem fügte der CDU-Politiker hinzu, dass Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) "eine bewegende Laudatio" gehalten habe. Der CDU-Vorsitzende war bei der Verleihung in Aachen anwesend. Quelle: dts Nachrichtenagentur