Zentralrat der Muslime in Berlin verurteilt Antisemitismus und ruft zu Mäßigung auf

Angesichts der Angriffe auf Synagogen in Deutschland hat der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Berlin, Mohamad Hajjaj, zur Mäßigung aufgerufen. Am Freitag sagte Hajjaj im Inforadio vom rbb: "Wir verurteilen definitiv Antisemitismus. Wir machen das auch in unseren Predigten ganz, ganz deutlich."

Er betonte, die Hemmschwelle zwischen legitimer Kritik an der israelischen Politik und Antisemitismus sei nicht so hoch. Daher versuche der Zentralrat in Berlin zu sensibilisieren: "Da versuchen wir auch mäßigend einzuwirken und den Leuten zu erklären: Es ist legitim Kritik zu äußern an irgendwelchem staatlichen Handeln. Aber es ist nicht legitim - und es ist auch islamisch gesehen nicht legitim - , dass man eine gesamte Religionsgemeinschaft kritisiert und antisemitische Ressentiments nährt". Quelle: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg (ots)