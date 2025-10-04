Wirtschaftsweise schlagen neues Modell für private Altersvorsorge vor

Nach Berichten der dts Nachrichtenagentur empfehlen Wirtschaftsweise ein reformiertes Modell der privaten Altersvorsorge, um langfristig stabile Renten zu sichern.

Diskutiert werden einfachere Produkte, niedrigere Kosten und mehr Transparenz. Die Experten schlagen vor, den Wettbewerb zu stärken und Anreize für regelmäßiges Sparen zu setzen. Zudem sollen digitale Standards Verwaltung und Wechsel erleichtern.

Arbeitgeber und Verbraucherschützer sehen Chancen, fordern aber klare Regeln gegen Fehlberatung. Die Politik steht vor der Aufgabe, Übergänge praxistauglich zu gestalten und Vertrauen aufzubauen.

Quelle: ExtremNews



