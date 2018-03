Angriffe auf AfD wiederholen sich

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben unbekannte Täter das Bürgerbüro des AfD-Landtagsabgeordneten und Vorsitzenden des Landtagsausschusses für ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft, Sven Schröder, attackiert. Im Zuge dieses Gewaltaktes wurde die Schaufensterscheibe des Ladenlokals zerstört.

„Dazu gehört eine große Menge an krimineller und physischer Energie, diese mit Folie verstärkte Scheibe derartig zu beschädigen. Ich verorte diesen bereits dritten Anschlag auf mein Büro vermutlich im Umfeld der Finsterwalder Linksextremisten- und Anarchisten-Szene“, sagt Sven Schröder, Vorsitzender des Landtagsausschusses für ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft. Schröder wurde zum dritten Male Geschädigter eines vermutlich politisch motivierten Gewaltaktes. Sowohl Stadtverwaltung als auch Polizei werden der gewalttätigen Gruppen in Finsterwalde nicht Herr, so Schröder. Indizien dafür seien auch die vielerorts angebrachten linksradikalen Schmierereien und Aufkleber.

„Diese wiederholten Angriffe sind Ausdruck der Hetze der Altparteien, wie man auch zuletzt in der Plenardebatte im Landtag wieder erleben durfte“, ergänzt Andreas Kalbitz, Vorsitzender der AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag. „Angesichts des drohenden Machtverlusts in Brandenburg befördern die etablierten Parteien eine Stimmung, in der sie auch nicht davor zurückschrecken, ein Klima der Hetze und Gewalt gegen die AfD zu schaffen.“

Quelle: AfD Deutschland