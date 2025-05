Streeck soll neuer Drogenbeauftragter werden

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Hendrik Streeck soll offenbar neuer Drogenbeauftragter der Bundesregierung werden. Der Virologe soll einem Bericht des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" zufolge am Mittwoch auf Vorschlag von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) vom Bundeskabinett ernannt werden. Er löst damit den SPD-Politiker Burkhard Blienert ab, den der frühere Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ins Amt geholt hatte.

Streeck, der das Institut für Virologie am Universitätsklinikum Bonn leitet, ist erst seit Kurzem im Bundestag. Er hatte bei der Wahl im Februar den Wahlkreis Bonn als Direktkandidat gewonnen. Er war während der Corona-Pandemie in der breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden.

Dabei vertrat er in Bezug auf Schutzmaßnahmen oftmals weniger strikte Positionen. So unterzeichnete er beispielsweise im Herbst 2020 ein umstrittenes Positionspapier der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), in dem von einem generellen Shutdown abgeraten wurde.

Quelle: dts Nachrichtenagentur