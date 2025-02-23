Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Kanzler (CDU) erinnert an 7. Oktober und ruft zu Wachsamkeit auf

Freigeschaltet am 07.10.2025 um 06:50 durch Sanjo Babić
Joachim-Friedrich Martin Josef Merz (2025)
Joachim-Friedrich Martin Josef Merz (2025)

Foto: Sandro Halank, Wikimedia Commons
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

In einer Video-Botschaft zum 7. Oktober erinnert Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) an die Opfer des Hamas-Angriffs auf Israel und bekräftigt Deutschlands Solidarität, teilte das Kanzleramt mit. Zugleich kündigte der Kanzler an, Antisemitismus entschiedener zu bekämpfen und Schutzmaßnahmen für jüdisches Leben weiter auszubauen.

Die Ansprache betont die Staatsräson gegenüber Israel, nennt humanitäre Hilfen und die Bedeutung der Geisel-Freilassungen als politische Priorität. Innenpolitisch verweist der Kanzler auf konsequentes Vorgehen gegen Hasskriminalität, Schutz jüdischer Einrichtungen und Prävention in Schulen.

Außenpolitisch stellt die Bundesregierung weitere Koordination mit EU- und US-Partnern in Aussicht. Die Botschaft reiht sich in eine Serie von Gedenk- und Sicherheitshinweisen rund um den Jahrestag ein.

Quelle: ExtremNews

