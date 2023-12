AfD deckt auf: Allein in Berlin kosten Migranten täglich 1,5 Mio. €!

Hat bei diesen Zahlen noch jemand Fragen, warum Finanzminister Lindner eine Haushaltssperre verhängt hat? Eine Anfrage des Berliner AfD-Abgeordneten Gunnar Lindemann hat ergeben, dass allein die deutsche Hauptstadt rund 1,5 Millionen Euro für die Unterbringung und Versorgung von Migranten ausgibt – pro Tag. Das macht im Jahr schlappe 547 Millionen Euro. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Diese Kosten beziehen sich lediglich auf zwei „Ankunftszentren“ auf den ehemaligen Flughäfen Tempelhof und Tegel sowie auf zehn Hotels und Hostels. In Tegel entstehen monatliche Kosten in Höhe von 7.400 Euro pro Migrant – fast so viel wie für einen Abgeordneten der Ampel-Regierung.

Damit hätten wir auch schon zwei wesentliche Posten benannt, an denen eine AfD-Regierung den Rotstift ansetzen wird. Die Grenzen müssen endlich geschützt und die Anreize zur Massenmigration abgestellt werden. Es ist ein Unding, dass allein die deutsche Hauptstadt täglich Millionen von Euro ausgibt, um Menschen zu finanzieren, die zu großen Teilen gar nicht hier sein dürften. Das geltende Recht muss umgesetzt und das deutsche Volk wieder an die erste Stelle gesetzt werden. Mit der Ampel hingegen ist die Migration ein riesiges Verdrängungs- und Verarmungsprogramm gegen die einheimische Bevölkerung!"

Quelle: AfD Deutschland