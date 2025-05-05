Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Spahn begründet Koalitionsprobleme mit unerfahrenen Abgeordneten

Spahn begründet Koalitionsprobleme mit unerfahrenen Abgeordneten

Freigeschaltet am 22.08.2025 um 07:07 durch Sanjo Babić
Jens Georg Spahn (2025)
Jens Georg Spahn (2025)

Foto: Sandro Halank, Wikimedia Commons
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Zum Ende der Sommerpause hat sich CDU/CSU-Fraktionschef Jens Spahn die Probleme der Koalition aus Union und SPD auch mit der Unerfahrenheit der Abgeordneten begründet. So habe "die Hälfte der CDU/CSU-Abgeordneten noch nie regiert", sagte er den Sendern RTL und ntv. Außerdem habe die Koalition eine deutlich knappere Mehrheit als frühere Große Koalitionen, und gleichzeitig seien "die Fliehkräfte nach rechts und links stärker geworden".

Zugleich verwies der Fraktionschef auf eine große Schnittmenge von CDU/CSU und SPD. "Das Spannende ist doch, 70 bis 80 Prozent der Unions- und SPD-Wähler wollen eigentlich das gleiche beim Thema Begrenzung illegaler Migration, beim Thema bessere Integration und Fachkräftezuwanderung, beim Thema unbezahlbare Mieten, beim Thema 'Geht's beim Bürgergeld fair zu'", so der CDU-Politiker.

Nun müssten die Parteien das umsetzen. Leitlinie bleibe dafür der Koalitionsvertrag, so Spahn. "Alles, was im Koalitionsvertrag steht, kriegen wir umgesetzt. Über alle anderen Themen müssen wir miteinander ringen."

Quelle: dts Nachrichtenagentur

