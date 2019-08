Martin Dulig will das Sicherheitsempfinden der Menschen stärken

Wenige Tage vor der Landtagswahl in Sachsen hat der stellvertretende sächsische Ministerpräsident und Spitzenkandidat der SPD, Martin Dulig, im ARD-Mittagsmagazin angekündigt, die Polizei noch mehr zu stärken und weitere Stellen zu schaffen.

"Die Leute müssen das Gefühl haben, da ist ein Polizist in der Nähe oder ein Streifenwagen, der fährt." Man habe in der letzten Legislaturperiode nicht nur den Stellenabbau gestoppt, sondern bereits 1.000 Stellen mehr geschaffen. Jetzt arbeite man daran, neue Ausbildungskapazitäten aufzubauen "und wir sind uns auch sicher, dass wir noch weitere Stellen schaffen werden", sagte Dulig.

Darüber hinaus appellierte er an jeden Einzelnen: Mehr Respekt und Anstand im Umgang miteinander gebe auch ein Sicherheitsgefühl. "Denn die Sprache, die in diesem Land in den letzten Jahren gesprochen wurde, hat eher dazu beigetragen, dass man selber auch verunsichert wird", sagte er im ARD-Mittagsmagazin.

Quelle: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) (ots)