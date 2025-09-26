Grünen-Chef Banaszak (GRÜNE) kündigt offensivere Linie an

Grünen-Parteichef Felix Banaszak (GRÜNE) will die politische Auseinandersetzung künftig offensiver führen, meldet die dts Nachrichtenagentur. Er stellt stärkere Konturen in Sachfragen und eine klarere Ansprache in Aussicht, berichtet FinanzNachrichten.de.

Banaszak begründet den Kurs mit dem Anspruch, Konflikte nicht auszuweichen, sondern an konkreten Projekten zu entscheiden. Genannt werden Energie, soziale Sicherung und Standortpolitik als Felder, in denen die Grünen deutlicher auftreten wollen. Der Parteichef kündigt an, Regierungshandeln und Oppositionskritik scharf voneinander zu trennen und Erfolge sichtbarer zu machen.

Er wirbt zugleich um einen respektvollen Ton und betont, dass Offensive nicht mit persönlicher Herabsetzung verwechselt werden dürfe. In den Ländern sollen Kampagnen enger verzahnt und Botschaften stärker auf Alltagsfragen zugeschnitten werden.

