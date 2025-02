Anton Baron MdL: „Zehn Punkte für die Autoindustrie“

Fraktionschef Anton Baron MdL hat das Papier zur Zukunft der Automobilindustrie von Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) als Farce im Wahlkampf kritisiert: „Wenn das die Antwort auf das aktuelle Sterben der Automobilindustrie in Baden-Württemberg sein soll, muss ihm jemand die Frage wiederholen."

Baron weiter: "Sie und Ihre Entourage sind direkt dafür verantwortlich, weil sie durch ihre ideologische Verblendung dafür gesorgt haben, dass solche Gespenster wie der Green Deal ihre zerstörerische Kraft in EU-Verordnungen entfalten dürfen, die uns nun unseren Wohlstand kosten. Wo waren Sie, als die Vorschläge in Brüssel in der Erarbeitungsphase waren?

Sie haben diese Giftmischung mit angerührt, ohne einen Gedanken an die negativen Folgen zu verschwenden. Und jetzt inszenieren Sie sich als Retter-Ritter – obwohl die Stimmung in der Autoindustrie laut Ifo-Institut heute auf ein neues Tief sank. Der Automobilindustrie dafür auch noch eine Mitschuld zu geben, setzt dem Ganzen die Krone auf.“

Quelle: AfD BW