Wie bei Potemkin: Bahn gaukelt Politiker heile (Zug-)Welt vor: Privilegien für Minister

Heute wäre eine Entschuldigung von mir bei den Menschen in Russland fällig. In den vielen Jahren dort habe ich die Probleme etwa im Flugverkehr immer mit der Aussage kommentiert, diese lägen auch daran, dass die „Apparatschiks“ überall Privilegien haben – etwa, weil Flugzeuge mit ihnen an Bord bevorzugt behandelt werden. In Deutschland, so erzählte ich damals oft Freunden und Bekannten, sei das undenkbar. Dies berichtet der Investigative Journalist Boris Reitschuster auf "Reitschuster.de".

Weiter berichtet Reitschuster: "Ohne böse Absicht habe ich dabei meine russischen Gesprächspartner belogen, wie sich jetzt herausstellt. Denn was ich jetzt über die Privilegien von Politikern bei der Deutschen Bahn lesen musste, machte mich völlig sprachlos. Und erinnert mich an schlechte, postkommunistische Traditionen in Russland. Das enthüllte jetzt ausgerechnet der sonst so brave „Spiegel„: „Reisen etwa hochrangige Politikerinnen oder Politiker angekündigt mit dem Zug, dann tritt offenbar die Konzernrichtlinie 199, Modul 1, in Kraft: ‘Reisen nach Sondervorschrift‘“, schrieb das Blatt unter Berufung auf „Bahnkreise“. Da fehlen einem schlicht die Worte. Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, sich genauso wie ich oft fragen, ob unsere Politiker in einer Parallelwelt leben, haben Sie hier die Antwort. Ich kann mir lebhaft vorstellen, wie dann zwei Minister am Kabinettstisch die Nase rümpfen: „Also was die Leute sich immer beklagen über die Bahn, bei mir funktioniert immer alles einwandfrei, wenn ich Zug fahre! Die haben einfach Freude am Stänkern!“ Diese Parallel-Realität für Politiker ist typisch für autokratische Systeme und eine riesige Gefahr für eine Demokratie. Leider ist sie weit verbreitert. Im Lockdown habe ich etwa darüber berichtet, wie man in der edlen Bundestagskantine noch wunderbar schlemmen konnte, während Kantinen und Restaurants für Normalsterbliche längst geschlossen waren (siehe meinen Beitrag „Corona-Schlemmen im Bundestag – Essen wie in alten Zeiten). Bayerns Innenminister Joachim Herrmann gönnte sich mitten im Lockdown gar ein Drei-Sterne-Menü mit Polizei-Oberen (siehe meinen Text: „Lockdown für den Pöbel, Drei-Gang-Menü für Söders Minister und Polizei-Chefs„) ‘Schlicht nicht vermittelbar‘

Wenigstens fordert nach dem Auffliegen der Privilegien ein erster Bahn-Aufsichtsrat, die Vorzugsbehandlung abzuschaffen. „Sondervorschriften für Prominente sind aus der Zeit gefallen. Das ist schlicht nicht vermittelbar“, sagt Stefan Gelbhaar dem „Spiegel„. „Die Bahn ist für alle da, und da gibt es schon genug zu tun, etwa bei der Barrierefreiheit. Ob es so kommt, ist fraglich. Denn es fällt auf, dass die meisten Medien – bis auf einige Ausnahmen – gar nicht oder nur auf Sparflamme über die Privilegien berichten: Googeln Sie einfach einmal „Konzernrichtlinie 199“ oder „Bahn Privilegien„, um sich zu überzeugen. Früher hätte so eine Enthüllung die Schlagzeilen beherrscht. In Zeiten der Gleichtaktung von Regierung und Medien hat man fast den Eindruck, die wenigen, eher versteckten Berichte haben Alibi-Funktion Wenn zu viele Menschen von solchen Zuständen erfahren würden, könnte sie das, um mit den Worten des Ex-Innenministers Thomas de Maizière zu sprechen, beunruhigen." Quelle: Reitschuster