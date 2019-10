NRW-Polizei soll für Frauen attraktiver werden

NRW-Innenminister Herbert Reul will die NRW-Polizei für Frauen attraktiver machen. "Die NRW-Polizei ohne Frauen ist heute für mich unvorstellbar. Es steht außer Frage, dass Polizistinnen den vielfältigen Herausforderungen des Polizeiberufes mehr als gewachsen sind", sagte der CDU-Politiker dem "Kölner Stadt-Anzeiger".

Es sei "ein Jammer", wenn hoch qualifizierte Beamtinnen verloren gingen, weil sich Familie und Beruf nicht vereinbaren ließen. "Deshalb muss die Polizei auch ein attraktiver Arbeitgeber sein", so Reul. "Wir haben auf diesem Feld in den vergangenen Monaten schon eine Menge erreicht. Aber wir müssen trotzdem ständig prüfen, ob wir die Teilzeit- und Telearbeit bei der NRW-Polizei nicht noch weiter ausbauen können", so Reul.



In einem ersten Schritt wurden in diesem Jahr für die "Homeoffice-Offensive" 1000 Telearbeits-PCs zur Verfügung gestellt. Bei Neueinstellungen der NRW-Polizei gibt es mittlerweile einen Frauenanteil von rund 38 Prozent. Im Polizeipräsidium Köln sind von 5000 Mitarbeitern 1577 Frauen. Davon nehmen mittlerweile 386 das Angebot wahr, in Teilzeit zu arbeiten - das ist immerhin fast jede Vierte. Landesweit arbeiten bei der NRW-Polizei nunmehr 2800 Frauen in Teilzeit.



