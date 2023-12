Robert Habeck bezeichnet Anne Will zum Abschied als "stilprägend"

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat Anne Will in ihrer letzten Sonntagabend-Talkshow gewürdigt. "Danke Ihnen für 16 Jahre Aufklärung, das war schon stilprägend", sagte er am Ende der Sendung zur Moderatorin. Thema der letzten Ausgabe war: "Die Welt in Unordnung - Ist Deutschland den Herausforderungen gewachsen?".

Will hatte ihre Sendung 16 Jahre lang moderiert, war allerdings zwischen 2011 und 2016 von Günter Jauch vom prestigeträchtigen Sendeplatz am Sonntagabend verdrängt worden, nun hatte sie freiwillig das Ende erklärt. Nachfolgerin wird die bisherige Tagesthemen-Moderatorin Caren Miosga, die ab 2024 eine eigene Talkshow zur gleichen Sendezeit bekommt. Quelle: dts Nachrichtenagentur