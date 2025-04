Künftiger Kanzleramtsminister Frei verteidigt CDU-Kabinettsliste

Der künftige Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU) weist Kritik an der Besetzung des Kabinetts durch CDU-Chef Friedrich Merz zurück. Frei sagte der "Rheinischen Post", gerade die Ostlandesverbände der Union seien mit einer Wirtschaftsministerin aus Brandenburg sowie mehreren Staatssekretären und einer Staatsministerin gut vertreten.

"Am Ende kommt es auf Kompetenz an, kommt es darauf an, dass es insgesamt passt."



Andere Landesverbände der Union seien in Bezug zur Zahl der Einwohner oder Parteimitglieder "prozentual deutlich schwächer beteiligt", ergänzte Frei. Das könne man auch nicht immer eins zu eins aufrechnen, ergänzte Frei. Überdies müssten "die Menschen, die man im Auge hat, auch zur Verfügung stehen", so der noch amtierende Parlamentsgeschäftsführer der Unionsfraktion.

Quelle: dts Nachrichtenagentur