Berlins Kultursenator Joe Chialo tritt zurück

Berlins Kultursenator Joe Chialo (CDU) tritt zurück. "Heute habe ich den Regierenden Bürgermeister um die Entlassung aus meinem Amt als Senator für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt gebeten", teilte er am Freitag mit.

Weiter verwies Chialo auf die weitreichenden Haushaltskürzungen für den Berliner Kulturbereich. "Im vergangenen Jahr habe ich die geforderten Einschnitte im Kulturhaushalt schweren Herzens mitgetragen - im Bewusstsein der gemeinsamen Verantwortung für die Stadt", so Chialo.



"Die nun geplanten weiteren Kürzungen greifen jedoch zu tief in bestehende Planungen und Zielsetzungen ein, verändern zentrale fachliche Voraussetzungen und führen so zur drohenden Schließung von bundesweit bekannten Kultureinrichtungen", fügte er hinzu.



Chialo war zuletzt als möglicher Nachfolger von Claudia Roth (Grüne) im Amt des Kulturstaatsministers auf Bundesebene gehandelt worden. Doch die CDU hatte am Montag offiziell verkündet, dass stattdessen Medienunternehmer Wolfram Weimer den Posten übernehmen soll.

Quelle: dts Nachrichtenagentur