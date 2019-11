Werte-Union greift auf CDU-Parteitag mit drei Anträgen an: Kein 5G, pauschale Einwanderung und Ende der Türkeigespräche

Auf dem CDU-Parteitag in Leipzig will die sogenannte Werte-Union mit drei Anträgen den Kurs der Parteiführung angreifen. Drei Mitgliederanträge aus den Reihen des Vereines hätten das nötige Quorum erreicht, teilte die Werte-Union am Montag mit. Dabei wird eine Ablehnung des 5G-Netzausbaus durch Huawei, die Ablehnung einer pauschalen Aufnahmequote für Bootsflüchtlinge und der Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei gefordert.

Die Werte-Union ist offiziell ein unabhängiger Verein, bezeichnet sich selbst aber mittlerweile als "konservative Basisbewegung" von CDU und CSU und hat nach eigenen Angaben mehrere tausend Mitglieder. Lange Zeit nannte der Verein sich selbst sogar "konservativen Flügel". CDU-Vorstand und Präsidium hatten aber schon 2018 beschlossen, die Werte-Union nicht als Gruppe oder Gliederung der Partei anzuerkennen. Quelle: dts Nachrichtenagentur



