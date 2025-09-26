Polit-Beben: Umfragehöhen der AfD lassen Koalition erzittern

Mehrere Koalitionspolitiker zeigen sich angesichts neuer Umfragen zur AfD besorgt, meldet die dts Nachrichtenagentur. Gefordert werden sichtbare Resultate bei Wirtschaft, Migration und Sicherheit, berichtet FinanzNachrichten.de.

Aus Reihen von SPD, GRÜNEN und FDP heißt es, die Regierung müsse schneller liefern und eine klare Sprache finden. Genannt werden Wachstumsimpulse, konsequente Rückführungen und stärkere innere Sicherheit. Zudem warnen Abgeordnete davor, AfD-Narrative zu übernehmen.

Politikwissenschaftler betonen, Vertrauen entstehe durch praktischen Problemzugang statt Symboldebatten. Ob die Koalition das Momentum drehen kann, hängt von greifbaren Fortschritten ab.

Quelle: ExtremNews