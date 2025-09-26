Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Polit-Beben: Umfragehöhen der AfD lassen Koalition erzittern

Freigeschaltet am 26.09.2025 um 07:05 durch Sanjo Babić
AfD-Logo ist auf einem Bildschirm während des Bundesparteitags in Bremen zu sehen (Archivbild)
AfD-Logo ist auf einem Bildschirm während des Bundesparteitags in Bremen zu sehen (Archivbild)

Bild: CC BY-SA 3.0 / Olaf Kosinsky / Wikimedia Commons

Mehrere Koalitionspolitiker zeigen sich angesichts neuer Umfragen zur AfD besorgt, meldet die dts Nachrichtenagentur. Gefordert werden sichtbare Resultate bei Wirtschaft, Migration und Sicherheit, berichtet FinanzNachrichten.de.

Aus Reihen von SPD, GRÜNEN und FDP heißt es, die Regierung müsse schneller liefern und eine klare Sprache finden. Genannt werden Wachstumsimpulse, konsequente Rückführungen und stärkere innere Sicherheit. Zudem warnen Abgeordnete davor, AfD-Narrative zu übernehmen.

Politikwissenschaftler betonen, Vertrauen entstehe durch praktischen Problemzugang statt Symboldebatten. Ob die Koalition das Momentum drehen kann, hängt von greifbaren Fortschritten ab.

Quelle: ExtremNews

