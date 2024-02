AfD: Wer kein Deutsch kann, wird nie Teil unserer Gesellschaft

Für die Ampel reicht es schon, Migranten einen deutschen Pass auszuhändigen, damit sie Teil der Gesellschaft werden. Wohin das führt, kann man vor allem in den Metropolen beobachten: Parallelgesellschaften, Clankriminalität, Entstehung von sozialen Brennpunkten.

Dabei geht es auch ganz anders: In unserem Nachbarland Dänemark wurde die Masseneinwanderung nahezu gestoppt, hat man Parallelgesellschaften aufgelöst. Gelungen ist das vor allem durch die klare Vorgabe, dass sich jeder die dänische Kultur und Sprache aneignen muss, wenn er bleiben möchte. Davon sollte Deutschland einiges übernehmen, erklärt der Vize-Fraktionschef der AfD im Bundestag, Sebastian Münzenmaier.

In die gleiche Richtung geht ein weiterer Antrag der AfD im Bundestag: An deutschen Schulen kann nur lernen, wer auch Deutsch spricht. Das genaue Gegenteil ist heute in vielen Klassen der Fall. Kinder, die die Sprache nicht können, bekommen keinen Anschluss, Lehrer sind ernüchtert und werfen immer öfter das Handtuch. Damit muss Schluss sein, fordert die Bildungspolitikerin Nicole Höchst. Kinder, die kein Deutsch können, müssen es lernen – vorher geht es für sie auf keine Regelschule, sondern in die Sprachförderung.





Quelle: AfD Deutschland