Weidel kann sich Höcke als Minister vorstellen

AfD-Chefin Alice Weidel hält das Parteiausschlussverfahren gegen Björn Höcke rückblickend für einen Fehler und kann sich den Thüringer AfD-Vorsitzenden nach eigenen Angaben auch als Minister vorstellen. Auf die Frage, ob sie Höcke geeignet für ein Ministeramt halte, antwortete sie in der "Bild am Sonntag": "Ja."

Sie verstehe sich "sehr gut" mit Höcke. Beide hätten sich "über die Jahre kennengelernt". Sie glaube, der Antrag auf Parteiausschluss sei damals "völlig überzogen" gewesen. "Fehler kann jeder machen." Auf den Einwand, Höcke dürfe auch mit gerichtlicher Erlaubnis als "Faschist" bezeichnet werden, sagte Weidel: "Also Entschuldigung, das, was Gerichte irgendwie von sich geben, dem kann ich überhaupt gar nichts mehr beimessen. Man darf mich ja auch beschimpfen."



Weidel sagte, es gebe in Deutschland keine unabhängigen Staatsanwaltschaften. "Das sehen wir, wenn wir dann den Habeck als Schwachkopf bezeichnen, dass dann gleich die Staatsanwaltschaft einen Rentner mit einer behinderten Tochter durchsucht. Also was hier in diesem Land vor sich geht, das haut dem Fass den Boden aus", so die AfD-Chefin.

Quelle: dts Nachrichtenagentur