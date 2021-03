Bürgermeister übernimmt AfD-Forderung zu Corona-Statistik

Ein CDU-Bürgermeister der Stadt Wolgast (Mecklenburg-Vorpommern) überrascht mit einem Vorschlag zu einer anderen Berechnung des Inzidenzwertes bei der Bekämpfung des Coronavirus. Denn die bisherige Berechnung allein nach der Zahl der positiv Getesteten je 100000 Einwohnern vernachlässigt die Zahl der Gesamtgetesteten und benachteiligt damit diejenigen Kreise und Gemeinden, in denen viel getestet wird. Deshalb muss die Zahl der Testpositiven in Relation zur Gesamtzahl der Getesteten gesetzt werden.

Dazu erklärt der im Wahlbereich Insel Usedom, Amt am Peenestrom (Wolgast) und Amt Lubmin direkt gewählte Landtagsabgeordnete der AfD-Fraktion im Landtag Mecklenburg-Vorpommern, Prof. Dr. Ralph Weber: „So weit, so gut. Aber eben nicht neu. Der CDU-Bürgermeister greift damit einen Vorschlag auf, den die AfD bereits vor Wochen im Schweriner Landtag präsentiert hat. Ist das ein erster Schritt in der CDU, die Blockade unserer guten Vorschläge zu beenden und zu einer Zusammenarbeit überzugehen? Das wäre im Interesse aller Bürger und zur Vermeidung einer Rot-Rot-Grünen Landesregierung zu wünschen. Aber wie dem auch sei, es bleibt festzuhalten: AfD wirkt.“

Quelle: AfD Deutschland