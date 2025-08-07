Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik NRW-Innenminister unterstützt Verlängerung der Grenzkontrollen

NRW-Innenminister unterstützt Verlängerung der Grenzkontrollen

Freigeschaltet am 07.08.2025 um 15:04 durch Sanjo Babić
Herbert Reul (2022)
Herbert Reul (2022)

Bild: Eigenes Werk /SB

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) begrüßt die Ankündigung von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU), die Kontrollen an den deutschen Außengrenzen über September hinaus zu verlängern.

Er sagte der "Rheinischen Post" (Freitagsausgabe): "Die Verlängerung der Grenzkontrollen ist das richtige politische Signal." Es zeige: "Es kann nicht jeder nach Deutschland kommen. Außerdem lernen unsere Nachbarstaaten, dass man nicht alle nach Deutschland weiterschicken kann."

"Dabei geht es nicht um Misstrauen, sondern um Verantwortung. Wir müssen wissen, wer ins Land kommt und den Mengen auch gerecht werden können." Das spreche sich herum, auch über die Grenzen hinaus. "Dauerhaft kann die Migrationsfrage nur Europa gemeinschaftlich lösen, nicht jeder für sich. Bis dahin helfen die Kontrollen, Vertrauen in den Staat zurückzugewinnen."

Quelle: dts Nachrichtenagentur

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte akazie in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige