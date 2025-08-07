NRW-Innenminister unterstützt Verlängerung der Grenzkontrollen

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) begrüßt die Ankündigung von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU), die Kontrollen an den deutschen Außengrenzen über September hinaus zu verlängern.

Er sagte der "Rheinischen Post" (Freitagsausgabe): "Die Verlängerung der Grenzkontrollen ist das richtige politische Signal." Es zeige: "Es kann nicht jeder nach Deutschland kommen. Außerdem lernen unsere Nachbarstaaten, dass man nicht alle nach Deutschland weiterschicken kann."



"Dabei geht es nicht um Misstrauen, sondern um Verantwortung. Wir müssen wissen, wer ins Land kommt und den Mengen auch gerecht werden können." Das spreche sich herum, auch über die Grenzen hinaus. "Dauerhaft kann die Migrationsfrage nur Europa gemeinschaftlich lösen, nicht jeder für sich. Bis dahin helfen die Kontrollen, Vertrauen in den Staat zurückzugewinnen."

Quelle: dts Nachrichtenagentur