Landtagsvizepräsident: CSU-Fraktion nominiert Tobias Reiß

Die CSU-Fraktion hat den bisherigen parlamentarischen Geschäftsführer Tobias Reiß für das Amt des Ersten Vizepräsidenten des Bayerischen Landtags nominiert. Der Oberpfälzer wurde im ersten Wahlgang mit absoluter Mehrheit der Stimmen gewählt.

Dazu Tobias Reiß:

"Zuhören, was die Menschen beschäftigt, was sie von der Politik erwarten und härter in der Auseinandersetzung mit Demokratiefeinden sein: Das ist unser Auftrag in der neuen Legislatur und auch mein Verständnis für das Amt des Landtagsvizepräsidenten. Uns erwarten anspruchsvolle Auseinandersetzungen, die wir im Sinne der Demokratie bestreiten müssen. Die CSU ist seit jeher der Kitt für den Zusammenhalt der Gesellschaft und wird es auch bleiben. Ich danke meiner Fraktion für das Vertrauen."

Quelle: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag (ots)