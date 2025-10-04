Bremen: Senatorin Kathrin Moosdorf (Grüne) tritt zurück

Bremens Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft, Kathrin Moosdorf, hat ihren Rücktritt erklärt. Die ZEIT meldete den Schritt am Nachmittag, der Senat bestätigte jüngst bereits personelle Wechsel im Ressortumfeld.

Moosdorf, seit 2023 im Amt, legt ihr Ressort überraschend nieder. Details zu den Gründen wurden zunächst nicht öffentlich, die Staatsräte-Ebene war zuletzt bereits im Wandel – Staatsrätin Irene Strebl schied zum 1. Oktober aus. Der Senat will in den kommenden Tagen über die Nachfolge und die kommissarische Leitung informieren.

In Bremen dürfte der Rücktritt auch fachpolitische Debatten neu justieren – von Klima- und Wissenschaftsstrategie bis zur Ressortorganisation. Die Opposition fordert Transparenz über die Abläufe, während die Koalition Stabilität zusichert. Bis zur endgültigen Entscheidung übernimmt voraussichtlich die Hausleitung die Geschäfte.

Quelle: ExtremNews



