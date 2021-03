Stellvertretender NRW-Ministerpräsident fordert andere Fehlerkultur im Land

Der stellvertretende Ministerpräsident in NRW, Joachim Stamp (FDP) fordert eine andere Fehlerkultur im Land. Er habe zum Beispiel nicht damit gerechnet, dass die zweite Corona-Welle so früh kommen würde, sagte Stamp der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen.

Stamp weiter: "Das habe ich nicht richtig eingeschätzt." Umgekehrt brauche es aber auch die Bereitschaft, dass Fehler akzeptiert werden. "Mein Eindruck ist, dass die Bürger es akzeptieren, wenn man auch mal freimütig einräumt, dass man falsch gelegen hat", so Stamp. Quelle: Neue Westfälische (Bielefeld) (ots)