NRW-Wirtschaftsminister fordert sozialverträgliche Lösungen bei Galeria Karstadt Kaufhof

Für die Belegschaft des von Jobabbau bedrohten Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof hat NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart Lösungen im Interesse der Mitarbeiter gefordert. "Beim geplanten Abbau von Arbeitsplätzen müssen sozialverträgliche Lösungen gefunden werden", sagte Pinkwart der Düsseldorfer "Rheinischen Post".

Die Landesregierung stehe in engem Austausch mit dem Unternehmen und dem Betriebsrat und beobachte die Entwicklung sehr genau. Zurückhaltend gab sich der Minister noch, was mögliche Landeshilfen angeht: "Galeria Karstadt Kaufhof befindet sich aktuell in einem Schutzschirmverfahren. Das setzt uns aus beihilferechtlichen Gründen Grenzen."

Quelle: Rheinische Post (ots)