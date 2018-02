Gröhe: "Natürlich hätte ich diese Arbeit gerne fortgesetzt"

Der scheidende Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) bedauert seinen Abgang aus dem Kabinett. "Gerne habe ich in den letzten vier Jahren als Bundesminister Verantwortung für die Gesundheitspolitik in unserem Land getragen", sagte Gröhe der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post".

Ihm sei es dabei stets ein "besonderes Anliegen" gewesen, den Menschen den Rücken zu stärken, "die täglich ihr Bestes geben, damit es anderen besser geht". Für zahlreiche eindrückliche, "ja bewegende Begegnungen" sei er sehr dankbar. "Natürlich hätte ich diese Arbeit gerne fortgesetzt", sagte Gröhe. Aber ein Ministeramt sei stets ein Amt auf Zeit. "Meinem Nachfolger wünsche ich alles Gute", sagte der scheidende Minister. Er sei stolz darauf, seine Heimat auch weiterhin als direkt gewählter Abgeordneter im Deutschen Bundestag zu vertreten. Dies werde er mit "ganzer Kraft" tun. Quelle: Rheinische Post (ots)

