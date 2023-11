Bericht: Beschaffung von Helikoptern für Bundeswehr wohl teurer

Der geplante Kauf von leichten Kampfhubschraubern von Airbus wird wohl teurer als geplant. Die Bundeswehr hat sich mit dem Konzern auf den Kauf von bis zu 82 H145M-Hubschraubern für das Heer geeinigt, zahlt dafür aber nicht die veranschlagten 1,8 Milliarden Euro, sondern 400 bis 500 Millionen Euro mehr, wie "Business Insider" am Mittwoch unter Berufung auf Regierungsunterlagen berichtet.

Eine entsprechende 25-Millionen-Euro-Vorlage für das Parlament liegt demnach aktuell zur Überprüfung im Bundesfinanzministerium.

Noch in diesem Jahr soll der Haushaltsausschuss des Bundestags darüber entscheiden - wahrscheinlich am 13. Dezember, in der letzten Sitzung vor Jahresende. Auf Anfrage von "Business Insider" teilte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums mit, dass man diese internen Vorgänge nicht kommentiere.

Quelle: dts Nachrichtenagentur