Tillschneider: Bekämpfung des Lehrermangels: Auch Lehrer müssen ihren Beitrag leisten!

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat für heute in Magdeburg vor dem Landtag, Lehrer zum Protest gegen die von der Landesregierung geplante Zusatzstunde aufgerufen. Ab Mitte März sollen Lehrkräfte eine Stunde pro Woche länger unterrichten. Mit dieser Maßnahme versucht das Land den Lehrermangel und das hohe Maß an Unterrichtsausfall auszugleichen.

Dazu erklärt Dr. Hans-Thomas Tillschneider, Sprecher der AfD-Landtagsfraktion Sachsen Anhalt für Bildung, Kultur und Wissenschaft: „Als Gerhard Schröder noch Ministerpräsident in Niedersachsen war, hatte er einmal Lehrer als ,faule Säcke‘ bezeichnet. Dieses geflügelte Wort ist seitdem der rosa Elefant im Raum, wenn über den Lehrermangel diskutiert wird. Angesichts der Dramatik des Lehrermangels müssen alle Beteiligten Opfer bringen. Eine einzige Stunde bezahlter (!) Mehrarbeit pro Woche mutet der Lehrerschaft wahrlich nicht zu viel zu.

Wenn diese moderate Arbeitszeiterhöhung schon den massiven Widerstand der GEW hervorruft, dann zeigt diese Gewerkschaft doch, dass es ihr gar nicht um die Bildung im Land, sondern in höchst egoistischer Weise einzig und allein um das Wohlergehen ihrer Mitglieder geht. Im Namen der AfD-Fraktion und stellvertretend für die Familien in unserem Land appelliere ich deshalb an die GEW-Lehrer: Arbeitet eine Stunde mehr pro Woche, zeigt, was Euch die Bildung wirklich wert ist!“

Quelle: AfD Deutschland