AfD: Unser Zehn-Punkte-Plan: Erste Hilfe für Deutschland!

Die Bundespolitik meldet sich aus der Sommerpause zurück – genauso wie unser Podcast, der nun unter neuem Namen, aber im bewährten Format daherkommt. Im Gegensatz zu uns hat die Ampelregierung in Berlin allerdings nicht viel Gutes im Sinn: Habeck’s Heizhammer, bei dem es im Juni selbst in den eigenen Reihen noch riesigen Klärungsbedarf gab, wurde dem Bundestag fast unverändert wieder vorgelegt.

Über 60 Millionen Menschen sind vom sogenannten Gebäudeenergiegesetz betroffen, das doch nichts anderes ist als ein hinterhältiger Anschlag der Klimafanatiker auf das Privateigentum der Deutschen. Denn wer kann sich schon eine Umrüstung auf Wärmepumpen leisten, wenn die durchaus Hunderttausend Euro kosten kann? Über die gravierenden Folgen dieser Ideologiepolitik reden wir mit dem baupolitischen Sprecher der AfD im Bundestag, Marc Bernhard.

Außerdem wurde in dieser Woche über den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr debattiert. Unsere Fraktion hat offenbar als Einzige die Mogelpackung erkannt, die da vorgelegt wurde: Unter dem Fantasiebegriff „Sondervermögen“ werden hinter verdeckter Hand immer mehr Schulden angehäuft. Ob neben all der Entwicklungshilfe, die ins Ausland verschenkt wird, sowie der Kriegshilfe für die Ukraine und natürlich den Sozialgeschenken für Neubürger auch noch etwas für die arbeitende Bevölkerung übrigbleibt haben wir unseren haushaltspolitischen Sprecher Kay Gottschalk gefragt.

Unterm Strich ist mal wieder deutlich geworden, dass es mit Deutschland unter dieser Regierung nur in eine Richtung geht: Bergab! Nur wir von der AfD können und wollen dem etwas entgegensetzen. So haben unsere beiden Bundessprecher und Fraktionschefs, Dr. Alice Weidel und Tino Chrupalla, jetzt einen Zehn-Punkte-Plan vorgelegt, mit dem Deutschland im Falle einer „blauen“ Regierungsbeteiligung wieder auf die Füße gestellt werden kann. Was drin steht und wie dringend ein Kurswechsel ist, erörtern wie mit Bundessprecher Tino Chrupalla.





Quelle: AfD Deutschland