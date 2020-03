Maas: Reisewarnung gilt bis Ende April

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat darauf hingewiesen, dass die Reisewarnung der Bundesregierung aufgrund der Corona-Krise bis zum Ende der Osterferien Gültigkeit hat. "Unsere Warnung vor touristischen Auslandsreisen gilt vorerst bis Ende April.

Sie umfasst also auch die Osterferien, teilte Maas am Freitagvormittag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Dies sei für viele "schmerzlich, aber absolut notwendig. Bleiben Sie zu Hause! Schützen Sie sich und Ihre Mitmenschen, so der Außenminister weiter.



Zuvor hatte das Auswärtige Amt bereits am Donnerstag "vor nicht notwendigen, touristischen Reisen ins Ausland" gewarnt. Man müsse mit "weiter zunehmenden drastischen Einschränkungen im Reiseverkehr, mit Quarantänemaßnahmen und Einschränkungen des öffentlichen Lebens rechnen", hieß es.

Quelle: dts Nachrichtenagentur