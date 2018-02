Bund wird seine Anteile am Flughafen Köln/Bonn behalten

Die Bundesanteile am Köln-Bonner Flughafen sollen nicht privatisiert werden. Darauf einigten sich nach Informationen des "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe) Union und SPD bei den Koalitionsverhandlungen am Donnerstag in Berlin. Damit bliebe der Airport komplett in öffentlicher Hand.

"Das ist eine gute Nachricht für die Beschäftigten und die Sicherheit ihrer Arbeitsplätze", sagte NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) der Zeitung. In der Vergangenheit hatte es mehrfach Vorstöße des Bundes zum Verkauf seiner Anteile gegeben. Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger (ots)

Anzeige