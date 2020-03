Heil: Arbeitgeber sollten Kurzarbeit aufstocken

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat die Arbeitgeber zu einer Aufstockung des Kurzarbeitergeldes aufgerufen. "Ich appelliere an die Arbeitgeber, wo es geht, Kurzarbeit finanziell aufzustocken, zumal sie vom Staat die gesamten Sozialversicherungsbeiträge bekommen", sagte Heil am Dienstag der RTL/n-tv-Redaktion.

Heil weiter: "Und wir müssen in Einzelfällen tatsächlich ergänzende Grundsicherung zahlen." Das habe man am Montag einfacher gemacht, nicht nur für Solo-Selbstständige, "sondern für alle, die jetzt darauf angewiesen sind". Man müsse sich das vorstellen, "wie eine Art Kombi-Lohn", so der SPD-Politiker. Wer nicht über die Runden komme, der habe das Recht, ergänzende Grundsicherung zu bekommen. "Dieser Staat lässt niemanden hängen in existentiellen Situationen. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Auch kleine Selbstständige, die jetzt nicht über die Runden kommen, ob diejenigen Beschäftigten, die jetzt auch Kurzarbeitslohn gehen, wir haben die Instrumente, dafür zu sorgen, die Existenzen zu sichern", sagte Heil. Man kämpfe in dieser Situation um jeden Arbeitsplatz und darauf könne sich auch jeder verlassen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur