„Falsches Signal“: Brantner moniert Merz-Abwesenheit bei den UN

Freigeschaltet am 22.09.2025 um 06:50 durch Sanjo Babić
Franziska Brantner (2022)
Franziska Brantner (2022)

Foto: Stephan Sprinz
Lizenz: CC BY 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

FinanzNachrichten.de (dts) berichtet, Franziska Brantner (Grüne) kritisiere das Fernbleiben von Friedrich Merz bei der UN-Woche. ZDFheute und WELT dokumentieren die jüngsten Reibereien zwischen beiden in außen- und europapolitischen Fragen.

Brantner sieht darin ein schwaches außenpolitisches Signal und fordert sichtbare Präsenz deutscher Spitzenpolitiker bei Großforen. In der Sache geht es ihr um Koordination mit Partnern zu Ukraine, Nahost und Klimaagenda. Die Union weist den Vorwurf zurück und verweist auf andere Termine des Parteichefs.

Politologen betonen, dass Symbolik solcher Treffen regelmäßig innenpolitisch ausgespielt wird – gerade im Wahljahr. Entscheidend ist, ob in Arbeitsgruppen und bilateralen Runden Inhalte vorankommen.

Quelle: ExtremNews


