Kubicki: Es gibt keine Kritik an Christian Lindner

Nach dem Dreikönigstreffen der FDP sieht der Parteivize Wolfgang Kubicki den Parteivorsitzenden Christian Lindner fest im Sattel. "Es gibt keine Kritik", sagte Kubicki den "Lübecker Nachrichten". "Wir gehen alle denselben Weg. Die Stimmen, die es gab, kommen ausschließlich von einigen wenigen ehemaligen Funktionsträgern der Partei", so Kubicki weiter.

Auch zwischen ihm selber und Lindner gebe es keine Meinungsverschiedenheiten: "Die Tatsache, dass ein unbeugsamer Geist wie ich so ruhig agiert, zeigt am besten, dass die FDP mit Christian Lindner an der Spitze auf einem sehr guten Pfad ist", sagte Kubicki der Zeitung. Auch sehe er sich nicht als eine Art Sancho Panza für Lindner: "Erstens bin ich nicht so dick wie Sancho Panza. Zweitens war der mittelalterliche Knappe Gehilfe eines Ritters, der gegen Windmühlenflügel kämpfte. Und drittens kann Christian Lindner sehr gut auf sich allein aufpassen."

Quelle: Lübecker Nachrichten (ots)