Polizeipräsidentin verbietet deutsche Flaggen: Die AfD steht zu Schwarz-Rot-Gold!

Solche Zustände sind wohl in keinem anderen Land der Welt denkbar: Während Polizisten mit einer Regenbogen-Flagge Stellung beziehen dürfen, ist die Flagge des eigenen Landes verboten! Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik will Schwarz-Rot-Gold-Beflaggung an Streifenwagen während der Fußball-EM nicht erlauben. Slowik versteckt sich hinter der Verpflichtung zur Neutralität. Doch die SPD-nahe Polizeifunktionärin hat zugleich kein Problem damit, dass riesige Regenbogenfahnen vor dem Polizeipräsidium gehisst werden. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "In Wahrheit ist der verlogene Hinweis auf Neutralität nur vorgeschoben: Uns soll jeglicher Nationalstolz aberzogen werden. Wir haben eine ehemalige Kanzlerin, die eine Schwarz-Rot-Gold-Flagge mit angewidertem Gesichtsausdruck aus der Hand legt. Wir haben einen amtierenden Wirtschaftsminister und Vizekanzler, der Vaterlandsliebe „stets zum Kotzen“ fand. Wir haben eine Außenministerin, die sich bedingungslos für die Ukraine einsetzen will, „egal, was meine deutschen Wähler denken.“ Und wir haben im Bundestag nur eine einzige Partei, die diesen Selbsthass nicht mitträgt und klipp und klar sagt: Wir stehen zu Schwarz-Rot-Gold!" Quelle: AfD Deutschland